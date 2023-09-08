https://news.day.az/politics/1596162.html Предотвращена очередная попытка армян прорыть окопы в Агдамском направлении
Предотвращена очередная попытка армян прорыть окопы в Агдамском направлении
8 сентября около 14:00 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"В результате мер, принятых подразделениями нашей армии, работа была остановлена", - сообщили в ведомстве.
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