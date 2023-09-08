ВС Азербайджана проводят плановые учения, Армения же стягивает войска к границе

Вооруженные силы Азербайджана проводят плановые учения в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону, и это часть регулярного процесса планирования.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Reuters помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Армения же сосредоточивает войска на границе и закупает новые системы вооружения, сказал он.

Хикмет Гаджиев добавил, что армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахе также вышли из своих казарм и приведены в состояние повышенной боевой готовности.

"Наша стратегия заключается в пресечении любых вооруженных действий или незаконных военных действий и провокаций против Азербайджана", - сказал он.