Британский расист поддержал Армению

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Вот и дождались армяне подарка с небес. Скандально известный британский политик ультраправых взглядов Пол Голдинг высказался в их защиту. "Я поддерживаю Армению, первую и старейшую христианскую страну в мире против агрессии со стороны Азербайджана", - написал он в Х (раньше Твиттер). Не описать, сколько радости вызвал этот твит у армянской стороны. Так же возгордилась Гюльчатай из известного фильма, когда товарищ Сухов дал ей общественное поручение в гареме. "Господин назначил меня любимой женой!" - радовалась она. Так же радуются и благодарят армяне. Как-то сразу гордо расправились плечи и выше задрались подбородки. А как же, сам господин Голдинг поддержал армянский нарратив.

Нашли чем гордиться...

Господин Голдинг не является сторонником порядка и стабильности, он поддерживает все, что разрушает и несет хаос. Поэтому он поддерживает сепаратизм. Вспомним, как активно в последние годы он выступал против территориальной целостности Украины, вступаясь за донбасских и луганских сепаратистов. Так что армянам не стоит очень уж радоваться - они в этом "гареме" не единственные и не самые любимые. Интересно, что прежде глава ультраправой организации почему-то об армянах не вспоминал. Во всяком случае, найти каких-либо слов поддержки Еревану не удается. Кажется, армянам пришлось принять меры, чтобы обратить внимание этого деятеля в сторону Южного Кавказа.

Что известно о Поле Голдинге? Это крайне правый политический лидер, руководитель ультраправой организации "Британия прежде всего". В декабре 2016 года Голдинг был приговорен к восьми неделям тюремного заключения за нарушение постановления суда, запрещающего ему входить в мечеть или побуждать других делать это в Англии и Уэльсе. В марте 2018 года Голдинг и его заместитель Джейда Франсен были заключены в тюрьму за преследование при отягчающих обстоятельствах. Он известен также тем, что в 2008 году был исключен из Британской национальной партии за физическое нападение на сопартийца турецкого происхождения.

Проще говоря, господин Голдинг - нацист. Как и полагается нацистам, Голдинг исламофоб и ксенофоб. В сентябре 2017 года Голдинг и Франсен были арестованы и обвинены в домогательствах на религиозной почве. В мае 2015 года он пригрозил похоронить свинью на месте предполагаемой мечети в Дадли, чтобы помешать таким образом строительству. В том же году на конференции организации он выступил с предложением упразднить ВВС и запретить СМИ использовать слово "расизм". Над последней идеей в Британии долго смеялись.

В ноябре 2017 года Магистратский суд Севеноукса приговорил Голдинга к 120 суткам лишения свободы условно и приказал провести 200 часов неоплачиваемых общественных работ за нападение с применением побоев. Подводя итоги, судья охарактеризовал это как "действительно отвратительное и жестокое нападение в общественном месте".

В 2017 году Твиттер заблокировал учетные записи партии и ее лидеров после пересмотра правил о разжигании ненависти. В 2018 года партия была заблокирована также и в Фейсбук из-за неоднократного размещения контента, разжигающего вражду и ненависть.

Список преступных и хулиганских деяний Голдинга очень обширен, мы привели лишь самые примечательные моменты. А интересующиеся полными данными могут полистать Интернет.

Вот такой вот появился у армян защитник и заступник. Радости у наших соседей сейчас полные штаны. Ну что ж, когда у соседа так мало поводов для гордости, и твит Пола Голдинга сойдет.