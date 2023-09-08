Проведен брифинг для дипкорпуса по ситуации в регионе

8 сентября в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника Президента Азербайджанской Республики-заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова проведен брифинг для дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

Об этом в пятницу сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что сегодняшнее поведение армянской стороны является характерной чертой для этой страны, которая на протяжении 30 лет занимается имитацией переговоров, отступлением от достигнутых ранее договоренностей и уклонением от выполнения взятых на себя обязательств посредством различных политических, военных и других провокаций.

На брифинге было подчеркнуто, что целью Армении является сохранение сепаратизма на территории Азербайджана всеми возможными идеологическими, политическими, военными, финансовыми и другими средствами. Именно с этой целью Армения стремится выиграть время и уклоняется от реальных шагов, которые могут обеспечить прогресс по всем направлениям переговоров.

Было отмечено, что с этой целью Армения стремится выиграть время и уклоняется от реальных шагов, которые могут обеспечить прогресс по всем направлениям переговоров.

Также было упомянуто, что в последние дни наблюдается еще большая интенсификация военных провокаций Армении, сопровождающаяся наращиванием военных строительных работ как вдоль неделимитированной государственной границы, так и в Карабахском регионе.

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