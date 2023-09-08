Армения ведет клеветническую кампанию против Азербайджана во всем мире

Армения, используя все имеющиеся возможности для злоупотреблений со стороны отдельных государств и международных организаций, занимается проведением клеветнической кампании против Азербайджана во всем мире с ложными и необоснованными утверждениями о якобы существовании "блокады" и "гуманитарного кризиса" в регионе.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом было сказано на брифинге в МИД для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса.

Было отмечено, что сегодняшнее поведение армянской стороны является характерной чертой для этой страны, которая на протяжении 30 лет занимается имитацией переговоров, отступлением от достигнутых ранее договоренностей и уклонением от выполнения взятых на себя обязательств посредством различных политических, военных и других провокаций.

Отметим, что 8 сентября в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника Президента Азербайджанской Республики-заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова проведен брифинг для дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.