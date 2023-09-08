Армения открыто роет новые траншеи для вступления в очередную военную авантюру

В последние дни наблюдается еще большая интенсификация военных провокаций, сопровождающаяся наращиванием военных строительных работ как вдоль неделимитированной государственной границы, так и в Карабахском регионе.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом было сказано в министерстве иностранных дел Азербайджана на брифинге для аккредитованного в стране дипломатического корпуса.

"Несмотря на предыдущее заявление о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, премьер-министр Армении сделал еще один крайне провокационный шаг, передав так называемое "поздравительное послание" по случаю "годовщины" создания так называемой структуры, созданной на азербайджанских территориях.

Премьер-министр Армении, еще раз сославшись на "право армянских жителей на самоопределение", подтвердил, что Армения продолжит вмешиваться в вопросы, связанные с этими жителями под предлогом их безопасности и прав. Таким образом, он фактически свел к минимуму свое предыдущее заявление о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", - было сказано на брифинге.

Отметим, что 8 сентября в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника Президента Азербайджанской Республики-заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова проведен брифинг для дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.