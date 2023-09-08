Планируемые так называемые "выборы президента" незаконного образования - крайне провокационный шаг

Планируемые так называемые "выборы президента" незаконного образования являются крайне провокационным шагом. Такое открытое нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана категорически неприемлемо и недопустимо.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом было сказано в министерстве иностранных дел Азербайджана на брифинге для аккредитованного в стране дипломатического корпуса.

Было отмечено, что несмотря на признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, дипломатические представительства этой страны, аккредитованные в различных международных организациях, продолжают распространять различные виды документов от имени незаконного режима.

"Провокации, совершенные Арменией, негативно влияют на процесс нормализации и сводят на нет усилия международных акторов в этом направлении. Необходимо адекватное понимание рисков и угроз, связанных с безответственным и деструктивным поведением Армении, и принятие соответствующих мер, чтобы удержать эту страну от подобных действий", - заявлено на брифинге.

Отметим, что 8 сентября в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника Президента Азербайджанской Республики-заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова проведен брифинг для дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.