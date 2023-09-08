Иранская военная делегация прибудет в Азербайджан

9 сентября в Баку состоится заседание совместной азербайджано-иранской военной комиссии.

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на иранское агентство "Тасним".

В агентстве упомянули о телефонном разговоре, состоявшемся 22 августа этого года между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенантом Мохаммедом Хосейном Багери.

Напомним, что 22 августа министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что генерал-полковник Закир Гасанов и начальник Генштаба вооруженных сил Ирана обсудили ситуацию в регионе и провели подробный обмен мнениями по вопросам безопасности.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами.