Названо число лиц армянского происхождения, пересекших ППП "Лачин"

С 15 июня Международный Комитет Красного Креста(МККК) провел 27 операций в этом направлении, 312 жителей Армении в сопровождении 208 человек (всего 520 человек) отправились на родину, а 380 человек вернулись в Карабах после завершения лечения.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом было сказано в министерстве иностранных дел Азербайджана на брифинге для аккредитованного в стране дипломатического корпуса.

Было отмечено, что Азербайджан неоднократно обращался к армянской стороне в связи с установлением рабочих контактов между соответствующими государственными структурами, в том числе таможенной и пограничной службами, для обеспечения беспрепятственного перехода границы. Однако никакой обратной связи в отношении этих обращений проявлено не было.

"Армения же продолжала протестовать против права Азербайджана создать на своей границе контрольно-пропускной пункт, пытаясь злоупотребить в этом направлении Международным судом и другими инстанциями. Потерпев неудачу во всех этих попытках на фоне интенсификации использования пограничного пункта пропуска (ППП) местными армянскими жителями, Армения 15 июня осуществила открытую военную провокацию, тем самым подвергнув риску жителей, проходящих через ППП, и сотрудников МККК, которые находились поблизости для заранее запланированной операции по медицинской эвакуации.

После этой провокации была предпринята попытка использовать автомобили МККК в целях контрабанды. Этот факт также был подтвержден МККК.

Несмотря на упомянутые провокации, переход с контрольно-пропускного пункта для медицинской эвакуации и других неотложных целей продолжается и по сей день. С 15 июня МККК провел 27 операций в этом направлении, 312 жителей Армении в сопровождении 208 человек (всего 520 человек) отправились на родину, а 380 человек вернулись в Карабах после завершения лечения. В ходе этих операций было зафиксировано 425 проездов транспортных средств МККК в обоих направлениях. Возвращаясь в Карабах, они привозят с собой такие необходимые товары, как лекарства и детское питание. Таким образом, утверждение о том, что с 15 июня в Карабах не было передано ни одной продукции, не соответствует действительности", - было сказано на брифинге.

Отметим, что 8 сентября в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника Президента Азербайджанской Республики-заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова проведен брифинг для дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.