Состоялись обсуждения относительно подготовки к 11-му Глобальному Бакинскому форуму

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга провела обсуждение вопросов подготовки к 26-му Заседанию высшего уровня центра и 11-му Глобальному Бакинскому форуму.

Как сообщили в пятницу Day.Az в центре, бывший президент Латвийской Республики и сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга приняла участие в качестве спикера в мероприятии "For Women in Science", организованном ЮНЕСКО в рамках ее визита в Эстонию.

В частности, Фрейберга провела обсуждения в рамках подготовки к 26-му Заседанию высокого уровня и 11-му Глобальному Бакинскому форуму, которые центр проведет в Нью-Йорке.

Отметим, что 26-е Заседание высшего уровня на тему "Формирование будущего: перезагрузка мультилатерализма" состоится в Нью-Йорке с участием более 30 нынешних и бывших глав государств и правительств из почти 40 стран. В рамках мероприятия планируется вручение "Международной премии Низами Гянджеви" 2023 года.