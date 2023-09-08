Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Шушинском направлении

8 сентября в 19:05 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Шушинского района.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.