Армения продолжает угрожать территориальной целостности Азербайджана, используя любую возможность

Официальный Ереван прекрасно знает, что нынешние реалии против него, поэтому пытается искусственно изменить процессы.

Как передает Day.Az, об этом сказал политолог Турал Исмаилов, комментируя Trend анонсы армян в соцсетях относительно войны.

Политолог отметил, что самым большим виновником всего этого однозначно является нынешняя власть Армении. В таком случае напряжение может в любой момент перейти в активную фазу.

Подчеркнув, что ответственность за все возможные события несет армянская сторона, политолог отметил, что Армения, используя любую возможность, продолжает угрожать территориальной целостности Азербайджана.

"Армения сейчас очень далека от мира. Как подписать мир со страной, которая в интересах зарубежных стран думает о войне? Кроме того, официальный Ереван прекрасно знает, что существующие реалии против него. Поэтому пытается искусственно изменить процессы.

Если учесть, что делимитация и демаркация границ не проводится, заключительный мирный договор не подписывается, то остается практически вариант назад. Если официальный Ереван усугубит ситуацию, Баку ответит на это аналогичным образом. То есть ответственность за все возможные события несет армянская сторона. Потому что Армения, используя любую возможность, продолжает угрожать территориальной целостности Азербайджана", - сказал Исмаилов.

По его словам, именно поэтому Армения всерьез продолжает играть роль игрушки внешних силовых центров, как напрягающий фактор в регионе.

"В таком случае, касательно как делимитации и демаркации границ, так и заключительного мирного договора между Азербайджаном и Арменией, к сожалению, не могут быть предприняты зрелые шаги. И самым большим виновником всего этого однозначно является нынешняя власть Армении", - добавил он.