"Нужно открыть агдамскую дорогу"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Грызня между сепаратистами в ЗВО РМК с каждым днем поднимается на все более новый уровень. Преступный режим на днях заявил о том, что собирается выбрать так называемого нового "президента" и между бандитами сразу начались бои в грязи - каждый надеется сесть в кресло главного клоуна, обещая не открывать агдамскую дорогу, но как показывает реальность, армянское меньшинство готово принять, отправленный азербайджаном груз и некоторые с этим согласны.

Как стало известно, среди сепаратистов идут словесные перепалки - одни говорят, что дорога Агдам-Ханкенди должна быть открыта, ибо другой альтернативы нет, другие орут, что ни за что, все еще надеясь протолкнуть антиазербайджанскую пропаганду о "голоде" и "блокаде" перед мировой общественностью и оказать давление на Азербайджан.

Армянские СМИ сообщают, что договориться между собой бандиты не могут и каждый принялся решать проблемы своими путями. В частности, стало известно, что представители так называемого "МВД", то бишь якобы местные "полицейские", приехали к месту протеста своры Варданяна и дашнаков, потребовали прекратить акцию по блокировке агдамской дороги и уйти. В результате произошла потасовка.

Очевидно, что остатки режима хунты забились в угол и некоторые начинают понимать, что путь в будущее есть лишь с Азербайджаном. Что, в принципе, и является правдой. Реинтеграция армянского меньшинства в азербайджанское общество является единственным путем для решения проблем местного населения и только на правах полноправных граждан Азербайджанской Республики их жизнь пойдет на улучшение. Ведь тогда не будет никаких грабящих бандитов в вымышленной "власти", а будет настоящая власть, которая позаботится обо всем, как это происходит, к примеру, в других частях Карабахского экономического района.

Сепаратисты должны понимать, что никаких т.н. "выборов" в Карабахе быть не должно, ибо планируемое событие является крайне провокационным шагом, а реалии давно уже не те, что были после Первой Карабахской. Такое открытое нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана категорически неприемлемо и недопустимо. Баку не тот, что был более 30 лет назад. Сегодня мы сильны, экономически развиты, имеем военную мощь, наша правота признается на международном уровне и никто сложа руки сидеть не собирается. Именно такая принципиальная позиция Азербайджана привела к тому, что сегодня преступный режим сам себя разрывает в клочья, пытаясь остаться на плаву.

Что бы ни пытались поделить, соединить и решить те, кто у так называемой "власти" в Ханкенди, ничего у них не получится. Решать все будет Баку. Азербайджан дал понять - сидеть сложа руки никто не собирается. Ну, а внутренняя грызня между сепаратистами так и будет расти до тех пор, пока они не съедят друг друга живьем или не сядут в тюрьму в Баку, ибо провалы и бесславный конец ожидают любых бандитов, которые незаконно заселяются на территориях нашей страны. 44-дневная война все изменила и теперь в регионе царит новая, неизменная реальность.

Понятно, что грызущиеся собаки безудержно пытаются оправдать свое пребывание в Карабахе, переходя от одного маразматичного шага к другому. Однако, явно видно, что крысы на тонущем корабле готовятся к последнему решающему сражению друг с другом за кость, которая непременно встанет поперек горла.

Армянскому меньшинству в Карабахе необходимо принять направленную из Баку помощь, реинтегрироваться в азербайджанское общество, что повернет их жизнь в лучшую сторону. А с открытием дороги Агдам-Ханкенди откроется и Лачинская дорога. Другого пути у остатков сепаратизма не осталось. Все те, кто не согласен с этим, могут выехать обратно в Армению, на свою родину.