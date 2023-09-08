"Вы меня не предали - разочаровали": как Украина допустила антиазербайджанскую провокацию

Автор: Акпер Гасанов

"Ведать вы не ведали, знали вы едва ли, вы меня не предали - разочаровали", - таков припев известной песни, которую исполнял блестящий грузинский певец Вахтанг Кикабидзе.

И именно эти слова мне вспомнились сейчас, когда в Азербайджане увидели, как легко и просто руководство Украины подалось на очевидную армянскую провокацию, у которой были свои явные цели.

Дело в том, что Анна Акопян, гражданская супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приняла участие в Третьем саммите первых леди и джентльменов, который прошел в Киеве. Не только в Азербайджане, но и в украинском экспертном, политическом сообществе вопросы вызвал сам по себе факт ее участия в киевском мероприятии. Ведь, Армения является той самой страной, которая поддержала аннексию Крыма, после чего из Еревана в Киев был отозван посол Украины.

Потом он вернулся, но речь идет не о реакции Киева, а о позиции Еревана. Там активно имитируют шаги в направлении укрепления отношений с Западом и, соответственно, прочь от России. Но в том-то и дело, что это не более, чем примитивная клоунада. У Армении нет объективных возможностей избавления от статуса форпоста России на Кавказе. Там все более, чем прочно и крепко.

Если кто-то в Киеве забыл, то я напомню, что Россия контролирует в Армении внешние границы, энергетику, железные дороги, систему ПВО, держит военную базу в Гюмри. Насколько было правильно приглашать в Украину пусть и гражданскую, но все же супругу премьер-министра такой страны? Тем более, что в Киеве не могут не знать того, что Армения установила близкие связи с созданными Россией "органами власти" в оккупированном Крыму.

Но, что еще поразительнее, в Киеве закрыли глаза на то, что после начала нынешней широкомасштабной войны, Россия использовала и использует Армению как один из главных "коридоров" для обхода санкций. И самое главное, Армения, если кто забыл, отправляла на помощь России свои военные самолеты. Те самые, которые бомбят украинские города.

В Украине не могли не знать не только этого. Там обязаны были обладать информацией о том, что в 2022 году Армения импортировала из США и ЕС чипов и микропроцессоров, соответственно, на 515 и 212 процентов больше, чем в 2021 году. При этом 97 процентов все той же продукции Армения перепродала в Россию. О том, что РА активно снабжает Россию всем необходимым, за эти полтора года говорилось и писалось очень много раз.

Но мало того, что официальный Киев не вызвал посла РА на ковер, но мы теперь увидели и визит в Украину Анны Акопян. Как уже написал на своей странице в Фейсбук украинский военный и политический эксперт Александр Коваленко, офис президента Украины, приглашая Анну Акопян хотел воспользоваться возможностью неформального общения с супругой премьер-министра страны, которая за прошлый год стала лидером поставок микроэлектроники в Россию.

"Армения на сегодняшний день является основной транзитной площадкой для переправки в россию контрабандной электроники, для создания крылатых ракет, которыми потом россия обстреливает мирные города Украины. И цель общения с Анной Акопян была и в том, чтобы изменить эту ситуацию. Но, по всей видимости, у Анны Акопян, ранее не посещавшей Киев, были свои цели - воспользоваться международной площадкой, дабы ретранслировать манипуляции и фейки про "геноцид", "голод" и "блокаду" Карабаха и непосредственно Ханкенди. Треть выступления Акопян была посвящена распространению именно этих нарративов", - утверждает он.

Ровно о том же, на своем Ютуб-канале заявил бывший депутат ВР, а ныне популярный блогер Борислав Береза. Оба этих украинских эксперта назвали действия Офиса президента Украины ошибкой. Оба они четко напомнили, что Ханкенди - это Азербайджан. И оба они констатировали, что Анна Акопян цинично, но предсказуемо использовала предоставленную ею в Киеве трибуну для тиражирования антиазербайджанских тезисов.

При этом, Б.Береза справедливо отметил, что речи свои мадам Акопян читала по бумажке. То есть это были заранее заготовленные тезисы, с содержанием которых, дабы избежать скандала, обязаны были ознакомиться организаторы Третьего саммита первых леди и джентльменов. Этого не было сделано. Анне Акопян позволили озвучить наглую ложь об азербайджанцах.

А далее появилась информация о том, что Анна Акопян подарила украинским школьникам 1050 гаджетов (смартфоны, планшеты и ноутбуки). Это и есть широко разрекламированная гуманитарная помощь от Армении? Это и есть цена антиазербайджанских заявлений, которые позволило озвучить Акопян в Киеве? Да любой украинский военком, пойманный за руку, способен купить в несколько раз больше того, что привезла подруга жизни Никола Пашиняна.

В любом случае, нелепо видеть, что только спустя полтора года с момента начала российско-украинской войны, в Ереване ее "увидели". Азербайджан же, напомню, с первых дней начала этой войны оказывал Украине всевозможную поддержку. Начиная от политических заявлений в поддержку территориальной целостности Украины и заканчивая отправкой сотен тонн гуманитарной помощи.

Ее стоимость исчисляется десятками миллионов долларов. И официальный Баку заявил, что и далее намерен продолжать ее оказывать. Плюс, в нашу страну приезжали и приезжают на отдых и лечение украинские дети и военнослужащие. Ничего такого Армения не делала. Но в Украине, несмотря на все это, пригласили выступить гражданскую жену премьер-министра страны, которая почти три десятка лет держала 20% территорий нашей страны под оккупацией. И которая по сей день контролирует карабахских сепаратистов. Азербайджан решит все поставленные перед собой задачи, водрузит свой флаг и в Ханкенди. Что до действий украинской стороны, то о них, лучше, чем сказано в песне, исполнившейся Вахтангом Кикабидзе, и не скажешь.