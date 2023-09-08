Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Джозефом Борелем

8 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Жозепом Боррелем.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, текущая ситуация в регионе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов довел до сведения собеседника позицию Азербайджана относительно недавней ситуации в регионе. Он подчеркнул, что продолжающиеся военно-политические провокации Армении, заявления против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана не служат миру и стабильности в регионе. Он отметил важность предотвращения этих провокаций со стороны Армении.

Была дана подробная информация о том, что Армения продолжала незаконное использование Лачинской дороги в военных и иных целях в течение почти двух с половиной лет, в то время как утверждения о "гуманитарной ситуации в регионе" в настоящее время без каких-либо оснований являются политическими манипуляциями. Несмотря на достигнутое соглашение о одновременной перевозке грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, до сведения собеседника было доведено, что нарушение этих соглашений и препятствия, совершенные в отношении перевозок, еще раз доказывают это.

Было подчеркнуто, что армянские вооруженные силы, до сих пор не выведенные с азербайджанских территорий и напрямую поддерживаемые Арменией, являются основным источником угрозы в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.