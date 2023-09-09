https://news.day.az/politics/1596297.html Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
9 сентября в 03:55 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.
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