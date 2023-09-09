Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване

9 сентября в 03:55 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.