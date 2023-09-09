https://news.day.az/politics/1596346.html Пашинян не слезает с телефона - позвонил и Блинкену
Пашинян не слезает с телефона - позвонил и Блинкену
Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил 4-й за день звонок мировым лидерам и дипломатам.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, следующим по счету стал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Они также обсудили ситуацию в Карабахе и армяно-азербайджанской границе.
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