Пашинян не слезает с телефона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил 4-й за день звонок мировым лидерам и дипломатам.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, следующим по счету стал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Они также обсудили ситуацию в Карабахе и армяно-азербайджанской границе.