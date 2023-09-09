Армения стягивает войска в приграничные с Азербайджаном районы

Армения продолжает сосредотачивать на границе с Азербайджаном тяжелые артиллерийские установки.

Как сообщает в субботу Day.Az, видеокадры об этом просочились в социальные сети.

На видеозаписи видно, что перевозимая техника - это системы противовоздушной обороны (ОСА).

Напомним, что в течение этой недели было распространено большое количество фото- и видеоматериалов, связанных с сосредоточением Арменией живой силы и военной техники в приграничных с Азербайджаном районах.