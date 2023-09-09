На выставке Резы Дегати во Франции представлены фотографии, посвященные Азербайджану

В регионах Франции продолжаются выставки знаменитого фотожурналиста Резы Дегати.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в городе Ваннес региона Бретань состоялось открытие выставки фотожурналиста "Глубина тишины".

На выставках мастера всегда можно увидеть фотографии, связанные с Азербайджаном и посвященные городам и селам нашей страны, которые были разрушены армянскими оккупантами. Языком фотографий Реза Дегати доносит до мирового сообщества реалии и свидетельства армянской оккупации и вандализма.

Многие годы Реза Дегати в своем творчестве взывает к гуманизму людей, показывая тяготы и лишения, которые неминуемо сопровождают военные действия. Свои идеи до аудитории он доносит не только через фотографии, но и посредством книг, документальных фильмов, конференций, семинаров и выставок во Франции и за рубежом. Реза Дегати - очевидец и летописец событий, сотрясающих мир с 1979 года, которого часто называют "корреспондентом мира". В своих работах Реза Дегати отразил и боль азербайджанского народа, его 30-летнюю тоску по родным землям.

Кураторами выставок мастера во Франции стали Пьер Бонджованни и его супруга Рэйчел Дегати. Более 40 лет фотограф ездит по миру и успел побывать во многих "горячих точках" планеты. Его выставки неизменно вызывают интерес знатоков и любителей фотоискусства, всех, кому небезразличны чувства и переживания других людей.