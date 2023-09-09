Иран сосредотачивает войска на границе с Азербайджаном, близ Нахчывана.

Как сообщает в субботу Day.Az, видеокадры об этом просочились в социальные сети.

Отметим, что на этом видео, которым поделились иранские СМИ, можно наблюдать передвижение военной техники.

Напомним, что Иран в прошлом году провел военные учения, собрав войска на границе с Азербайджаном.