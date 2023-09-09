https://news.day.az/politics/1596388.html Иран сосредотачивает войска на границе с Азербайджаном - ФОТО - ВИДЕО
Иран сосредотачивает войска на границе с Азербайджаном - ФОТО - ВИДЕО
Иран сосредотачивает войска на границе с Азербайджаном, близ Нахчывана.
Как сообщает в субботу Day.Az, видеокадры об этом просочились в социальные сети.
Отметим, что на этом видео, которым поделились иранские СМИ, можно наблюдать передвижение военной техники.
Напомним, что Иран в прошлом году провел военные учения, собрав войска на границе с Азербайджаном.
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