Ежики в тумане: сепаратисты подписали себе приговор

Автор: Лейла Таривердиева

Шоу должно продолжаться. И оно продолжается. Вчера в Ханкенди прошли, так сказать, "выборы президента". То, что этого не следовало делать, было понятно и ежу. Кстати, день выдался туманный, и в соцсетях собравшихся на площади перед местом действия уже окрестили "ежиками в тумане". Зачем собралась толпа - непонятно. О том, кто будет назначен новой жертвой, было известно еще неделю назад. Это представитель дашнаков и, как утверждают, российский протеже Самвел Шахраманян.

Престарелого боевика Самвела Бабаяна отстранили от "президентской гонки" еще накануне. За якобы не предоставление своевременно справки из ЖЭКа. Он, конечно, расстроен. Но расстраиваться не стоит, так как ему очень повезло. Опереточный пост "президента" "арцаха" - это головная боль, которая ожидает Шахраманяна. Ему придется отдуваться за безобразную ситуацию, сложившуюся по вине Араика Арутюняна и его банды. Мы говорим отдуваться и не говорим - исправлять. Потому что исправить эту ситуацию невозможно, тем более человеку, обремененному т.н. "президентством". Изменение ситуации в зоне РМК, как известно, зависит исключительно от диалога с Баку и начала процесса реинтеграции. В феврале тот же Шахраманян участвовал на первой и пока единственной встрече с азербайджанской контактной группой в Ходжалы, прошедшей при посредничестве миротворцев. Тогда он тоже имел "пост" - отзывался на "секретаря совета безопасности", но его, скажем так, чистая биография стала пропуском на встречу.

Если верить армянским источникам, Шахраманян является сторонником разблокирования дороги Агдам-Ханкенди и снабжения армянского меньшинства азербайджанской стороной. Он также говорит все время о безальтернативности диалога с Баку. Это все звучит замечательно. Но понимает ли этот деятель, что Баку не будет теперь говорить с ним о таких важных вещах, потому что не признает никаких нелегитимных "властей" в Карабахе? В регионах Азербайджана имеются свои местные власти, но у страны только один Президент, и никаких других "президентов" быть не может.

Ранее азербайджанская сторона неоднократно повторяла, что стороной диалога с Баку не могут быть военные преступники, участники этнических чисток и геноцида против азербайджанского народа, и носители каких-то "государственных постов". Шахраманян вполне мог продолжить диалог как представитель армянского меньшинства. Может быть, в дальнейшем он мог бы получить и реальную должность в местном муниципалитете, в органах исполнительной власти, которые будут иметься в армянонаселенной части Карабахского региона, как и во всех других районах Азербайджана. Усилия в направлении интеграции армянского меньшинства в азербайджанское общество были бы оценены и открыли бы ему определенные возможности. Причем, что важно - реальные и легитимные, а не такие, какие имеет "президент" "арцаха". Шахраманян не был участником войн, этнических чисток, то есть не обагрил руки кровью азербайджанских детей и стариков. В этом плане он перед Баку чист и мог бы рассматриваться в качестве кандидата на административные должности в том же Ханкенди. Но он сам все испортил.

Есть множество версий "отставки" Араика, однако мы склоняемся к тому, что он просто решил уйти от ответственности за то, что происходит и еще будет происходить. Его банда сделала все, что могла, но ничего не вышло, и дальше тянуть эту лямку Араик не захотел. Он не мог не понимать, что сегодня-завтра над его "резиденцией" поднимется азербайджанский флаг, и он, как военный преступник, будет привлечен к ответственности. Это неизбежно. И главная задача Араика сейчас - найти какие-то заячьи тропы, чтобы покинуть Азербайджан. По нынешним временам очень непростая задача, надо сказать.

Сторонники Бабаяна во время "выборов" собрались в тумане и против чего-то там протестовали. Смешно, но в зоне РМК все еще идет борьба за власть, за несуществующие посты и привилегии. Зачем драть друг другу глотки ради "поста", который ничего не стоит? На кого рассчитан этот цирк - непонятно. Самим жителям зоны РМК, не сомневаемся, наплевать, кто называет себя их "президентом". Они уже поняли, что никакого статуса, никакого миацума не будет, все это осталось в их нездоровом воображении. Зато Баку дал им целых два выхода - либо интеграция, либо проезд через ППП "Лачин" в один конец.

Если сегодняшнее представление было рассчитано на международное сообщество, то тут все совсем плохо. Если кто не заметил, за тридцать лет оккупации никто в мире ни разу не признал результатов нелегитимных "выборов", проводившихся в Карабахе. Наоборот, различные страны и организации, обгоняя друг друга, слали в Баку письма о непризнании итогов таких представлений. Этот процесс идет и сейчас. Ряд стран и международных организаций, в частности Евросоюз, уже высказались по этому поводу.

То, что Бако Саакян или Араик Арутюнян ездили с паспортами граждан Армении по миру, фотографировались с лоббистами, участвовали в каких-то натянутых церемониях, вовсе не означает, что кто-то где-то признавал их легитимность. Попытки выдавать встречи где-то в предбаннике Конгресса с прикормленными лоббистами за ""президент" провел встречу в Конгрессе" не могли никого обмануть. Эти "президенты", "госминистры", "спикеры", "министры обороны" "министры иностранных дел" и прочие всегда были для всех просто частными лицами, и ни один реальный глава реального государства в мире не пожал им руки. Президенты Армении не в счет - Армения сама не является реальным государством, хотя и числится в ООН.

Тем более, никто не признает никакого "президента" "арцаха" теперь, бессмысленные "кадровые перестановки" только усугубят ситуацию и ужесточат позицию Баку. Каждые "выборы" в Карабахе делали дела сепаратистов все хуже и хуже. Казалось бы, после 44-джневной войны уже можно было образумиться. Но нет, они "опять про море". Еревану и внешним акторам, которые, несомненно, имеют ко всему этому безобразию прямое отношение, скажем только одно: вся ответственность за дальнейшее развитие ситуации - на них.