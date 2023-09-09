Баку призвал международное сообщество осудить так называемые "выборы" в Карабахе

Призываем международное сообщество решительно осудить так называемые "выборы" в Карабахе.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Незаконная деятельность так называемого режима, созданного в Карабахском регионе Азербайджанской Республики в период оккупации Арменией, под названием "президентские выборы" является грубым нарушением Конституции, законов Азербайджанской Республики, норм и принципов международного права.

Легитимной основой выражения политической воли посредством выборов на территории Азербайджанской Республики являются только Конституция и законы Азербайджанской Республики.

Так называемый сепаратистский режим, созданный на азербайджанских территориях, является результатом политики агрессии и этнической чистки, которая длилась почти 30 лет. Шаги, предпринятые этим режимом, созданным на суверенных территориях Азербайджана и стремящимся продолжить свое существование благодаря военной, политической, финансовой и другой поддержке Армении, не имеют юридической силы.

Указанный шаг, являясь еще одним элементом провокационной и опасной деятельности Армении, которая особенно обострилась в последнее время, является серьезным ударом по усилиям по нормализации в регионе и реинтеграции этнических армянских жителей в конституционные рамки Азербайджанской Республики.

Проведение так называемых "выборов" еще раз ясно показывает, что Армения и созданный ею так называемый режим, предпринимающий шаги для сохранения статус-кво, продолжения оккупационной политики, совсем не заинтересованы в мирном процессе и, наоборот, пошли по пути провокаций и обострения ситуации.

Армения должна отказаться от ненужных попыток обмануть свой народ и международное сообщество, положить конец претензиям на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, конструктивно участвовать в процессе нормализации и выполнять свои международные обязательства. Армения, препятствуя диалогу с этническими армянами, проживающими на суверенной территории Азербайджана, показывает грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджанской Республики, посягательство на суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Азербайджанская Республика будет решительно пресекать угрозы своему суверенитету и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочное и полное выведение армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуск так называемого режима.

Азербайджанская Республика призывает всех членов международного сообщества в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из международного права, дать правильную политическую оценку шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принять действенные меры, чтобы удержать Армению от шагов, ставящих под угрозу хрупкие усилия по нормализации в регионе, решительно осудить незаконную деятельность, называемую "выборами"", - говорится в заявлении.