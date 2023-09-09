https://news.day.az/politics/1596424.html Закир Гасанов принял представителей ВС Ирана - ФОТО
Закир Гасанов принял представителей ВС Ирана - ФОТО
9 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию Вооруженных Сил Исламской Республики Иран во главе с генерал-майором Мухаммедом Ахади, находящуюся с визитом в нашей стране для участия во встрече азербайджано-иранской совместной комиссии.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на Минобороны.
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