Турецкий генерал о провокациях Армении на границе с Азербайджаном
Армения, к сожалению, так и не приблизившаяся с периода после подписания трехстороннего заявления к заключению мира, шаг за шагом готовилась к следующей войне.
Об этом сказал Trend в субботу бывший военный атташе Турции в Азербайджане генерал запаса Юджел Карауз, передает Day.Az.
"Провокации Армении против Азербайджана в последние дни на границе как в Нахчыванском направлении, так и в Карабахе, наличие остатков сепаратистов на территории, где временно дислоцируются российские миротворцы, проведение Арменией частичной мобилизации, совместные учения США и Армении - все это признаки грядущей войны", - сказал он.
Карауз добавил, что напряженность в регионе с каждым днем нарастает.
"Видимо, Армения не образумится, пока вновь не испытает на себе силу "Железного кулака". К сожалению, она отвергла доброжелательное отношение, проявленное Азербайджаном и Турцией, протянутую ей руку мира", - сказал он.
Напомним, что уже несколько дней в социальных сетях распространяются кадры, указывающие на то, что Армения продолжает стягивать тяжелую артиллерию к границе с Азербайджаном.
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