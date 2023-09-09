Армения должна отказаться от попыток обмануть свой народ и международное сообщество

Армения должна отказаться от ненужных попыток обмануть свой народ и международное сообщество, положить конец претензиям касательно суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, конструктивно участвовать в процессе нормализации и выполнять свои международные обязательства.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с незаконной деятельностью так называемого режима, созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана.

"Армения, препятствуя диалогу с этническими армянами, проживающими на суверенной территории Азербайджана, демонстрирует грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджанской Республики, посягательство на суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Легитимной основой для выражения политической воли посредством выборов на территории Азербайджанской Республики являются только Конституция и законы Азербайджанской Республики", - отмечается в заявлении.