Участились провокации, совершаемые незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана

В последнее время увеличилось количество провокаций, совершаемых подразделениями вооруженных сил Армении, а также незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, принимая делегацию вооруженных сил Исламской Республики Иран во главе с генерал-майором Мухаммедом Ахади, находящуюся с визитом в Азербайджане для участия во встрече азербайджано-иранской совместной комиссии.

В ходе встречи министр рассказал о восстановительных и строительных работах, проводимых под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях, а также об оперативной обстановке на азербайджано-армянской условной границе и в Карабахском экономическом районе.

Он подчеркнул, что в последнее время выросло число провокаций, совершаемых подразделениями вооруженных сил Армении, а также незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и эти провокации немедленно и решительно пресекаются подразделениями азербайджанской армии.