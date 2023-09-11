На чьих танках Пашинян надеется “въехать в Баку”: Макрон, Шольц, Раиси,теперь и Блинкен?

Автор: Лейла Таривердиева

Минувшая неделя прошла под знаком подготовки к новой войне. Армянские медиа и экспертные круги превратились в "боевые листки", в соцсетях поползла паника. Армянская сторона приложила немало усилий, чтобы картина предвоенной ситуации стала осязаемой, и всем казалось, что достаточно одной спички, чтобы все вспыхнуло и взорвалось.

Вряд ли усилия направлены на запугивание Азербайджана. В Армении прекрасно знают ситуацию и догадываются, что напугать Баку сообщениями о стягивании к границе 10-тысячной группировки невозможно. Не пугают никого видео и фото продвигающихся к пограничным позициям верениц бронетехники, новости о тайной мобилизации в Армении и тому подобном. Нельзя сказать, что в Баку на всю эту возню не обращают внимания. Обращают, делают выводы и, конечно же, принимают превентивные меры. Армения явно идет на обострение и всячески провоцирует Азербайджан. Причем, паника идет не снизу вверх, а спускается сверху. Премьер-министр Никол Пашинян лично внедряет в умы своей паствы угрозу новой войны, к которой сейчас якобы готовится Баку, распространяет дезинформацию о концентрации азербайджанских сил и прочем. "Азербайджан демонстрирует намерение осуществить новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении. Военно-политическая ситуация в нашем регионе явно ухудшилась", - цитируют Пашиняна французские СМИ.

Для большей убедительности Никол начал обзванивать глав других государств и жаловаться на напряженность на границе по вине Азербайджана. И что самое занятное - каждого из них он заверял, что готов, де, провести экстренные переговоры с главой Азербайджана. Ему хотелось опередить Баку и показать, что не Ереван все испортил. А еще заставить президентов и канцлеров звонить в Баку и просить взять трубку, если позвонит Пашинян. Самым правильным было бы позвонить напрямую в Баку самому, если Никол действительно хотел поговорить. Но он не хочет никаких переговоров, он хочет, чтобы за него с азербайджанской стороной разговаривали Макрон, Шольц, Блинкен, Раиси или Гарибашвили. Причем, разговаривали жестко и ультимативно.

В армянских медиа, политических и экспертных кругах сегодня только и говорят что о войне и грядущей оккупации Армении. Эта тема как-то незаметно заменила собой нарратив о "голоде" в Карабахе, ненавязчиво так вытеснила из активного дискурса. Не то чтобы о "голодающих" старушках больше не говорили и не писали совсем. Пишут и говорят, но уже без былого энтузиазма, потому что это оружие не сработало. Проиграв на "геноцидальном" фронте, армянская сторона решила попробовать силы на поле военной провокации. И, как всегда, без серьезного прогноза последствий.

"Существованию Армении остались считанные дни... нас ждет резня и оккупация", - паникует так называемая азербайджановед Армине Адибекян. Азербайджан, заявляет она, вооружился и окружил Армению с четырех (?!) сторон, а армяне после войны не приобрели даже отстрелянного патрона. Она не представляет, сколько минут продлится эта война, но армянам точно крышка, потому что они не подготовились.

Панику нагнетают и сепаратисты. По информации из соцсетей, в Ханкенди периодически включают громкоговоритель и призывают жителей оставаться дома из-за "атаки Азербайджана". Мало того, что на головы жителям зоны РМК свалились хлебные карточки, теперь их еще запугивают азербайджанскими бомбами. "Азербайджан готовится напасть", - по сотне раз в течение суток сообщают армянские эксперты и блогеры, обязательно вспоминая при этом недобрым словом Россию и ее миротворцев. Это в тренде. А какие меры может предпринять РМК? Никаких. Нет соответствующего мандата, к тому же Ереван сам настолько испортил отношения с Москвой, что там и пальцем не пошевелят, если что. Очень конкретно сказал по этому поводу политолог Александр Искандарян: российские миротворцы в Карабахе воевать не будут, а российские танки на Баку не пойдут.

Тут возникает вполне естественный вопрос: а чьи танки будут готовы пойти на Баку ради интересов Армении? Исходя из опыта Первой карабахской войны, армяне в период оккупации были спокойны на этот счет, уверенные, что Россия всегда подкорректирует ситуацию, если Азербайджан вздумает воевать. Оказалось, что надежды были напрасными. Поддержка в 44-дневной войне была, но закулисная, а на открытое военное вмешательство Москва не пошла (да, видимо, и не собиралась). В тот период, помнится, Пашинян обзвонил весь мир. Словесно поддержали его многие, однако воевать за армян никто не стал. Даже Франция. Макрон лишь пообещал, что "не допустит негативного развития событий", то есть поражения оккупантов. "Я говорю Армении и армянам - Франция сыграет свою роль", - хвастливо заявил он. Обещание не было выполнено. После войны от Макрона уже не приходилось слышать, что Франция "сыграет свою роль" в военном плане. Эти мотивы транслировались только через Пашиняна, который как-то сообщил журналистам, что "Макрон подтвердил готовность Парижа оказать военную поддержку в рамках мандата ООН". В Париже эту новость никак не прокомментировали. Наверное, чтобы не ставить болтливого армянского премьера в неловкое положение.

Франция действительно, если не на передовой, то на дипломатическом поле достаточно сделала для армянской стороны, но в последнее время что-то в атмосфере изменилось и проармянские усилия Парижа как-то побледнели. Впрочем, возможно, затишье временное, не будем торопиться с выводами. Армянские медиа сообщают, что Макрон в телефонном разговоре с Пашиняном обещал Армении приоритетное выделение БПЛА в обход Украины. Управлять французскими дронами армянские военнослужащие с мая учатся в Лионе и Нанте на базах ВС Франции. Так что в Ереване надеются, что если не французские танки, то хотя бы французские дроны до Баку доберутся.

Помимо Франции активной защитницей армянства является Канада. Помнится, в дни Второй карабахской войны она отказала производителю Байрактаров в технологиях. Турки, правда, быстро вышли из ситуации, и оккупанты не смогли ощутить сполна пользу от такого шага союзников. Несмотря на большие проармянские симпатии, Канада вела себя скромнее Франции и ничего не обещала, сразу дав понять устами МИДа, что оказывать военную поддержку армянам не планирует.

Некоторые надежды у армян могли бы быть на Иран. Принимая во внимание незаконное вторжение иранских подразделений в Джебраил с целью остановить азербайджанское наступление во время 44-дневной войны, такой вариант можно было бы иметь в виду. Однако на прямую военную поддержку Армении Иран не пойдет, тем более, сейчас. При всей неадекватности иранской политики, Тегеран не сделает такой шаг, потому что за три года очень многое в регионе изменилось. И сам он сегодня, после пары лет странного поведения, очень старается восстановить отношения с Баку. Правда, через Иран в Армению идет оружие, а КСИР в соцсетях снова принялся постить ролики своих прошлогодних провокационных учений. Тем не менее, армянам не стоит рассчитывать на что-то большее. Экономические интересы всегда перевешивают политические. Отказавшись от Зангезурского коридора, Армения в значительной степени потеряла возможность пользоваться лояльностью Тегерана, потому что азербайджанский проект теперь пойдет по иранской территории, сделав его частью Срединного коридора и принеся как экономические, так и политические дивиденды. Что так же примечательно - начались контакты двух стран на военном уровне. Накануне военная делегация ИРИ побывала в Парке трофеев. Ни о чем не говорит? Одним словом, иранские танки на Баку тоже вряд ли пойдут.

У Армении может быть какая-то надежда на международные силы, но только в случае, если она сама подвергнется прямой военной агрессии. Если гипотетически предположить перенос боевых действий на территорию Армении, то у Еревана появится вариант обратиться к ООН и попросить порцию миротворцев. Но и тут неизвестно, удастся ли протащить такое решение через Совбез и какие страны согласятся участвовать в миссии, когда по другую сторону Азербайджан. Вариант с ОДКБ мы вообще не рассматриваем. Он исключен.

Сегодня в Армении начинаются совместные с американцами военные учения. Не исключено, что цирк с "угрозой азербайджанской агрессии" был приурочен к этому событию. Какие крупные очки заработал бы Ереван, если бы ему удалось дестабилизировать обстановку во время этих маневров и говорить потом об азербайджано-российском "заговоре" против НАТО. Ведь у Запада Армения никогда не бывает виновата, она всегда жертва. Мы к этому привыкли. Звонок Пашиняна Госсекретрю США Энтони Блинкену тоже несколько воодушевил армян. Если верить их медиа, Блинкен поддержал армянскую сторону и пообещал разрулить проблемы Армении с Азербайджаном. На фоне активизации армянской диаспоры и лобби в США, армянам начало казаться, что вот на Америку они смогут положиться. Но это тоже мираж, и разумные люди в той же Армении понимают, что единственной победой армянства на американском поле была 907-я поправка, которая, кстати, тоже не работает.

Одним словом, Армении придется делать все самой, если она доведет ситуацию до опасной черты.

Так или иначе, проверить все эти варианты, как сейчас любят говорить - на земле не придется, потому что Азербайджан не имеет никаких планов экспансии, не собирается силой пробивать Зангезурский коридор, занимать Басаркечар, Герус или Зангезур. Да, это исторические азербайджанские земли, однако Баку уважает основополагающие принципы миропорядка, столпами которого являются нерушимость границ и территориальная целостность государств. Что-то в его подходах может измениться только в том случае, если Армения сама предпримет открытую агрессию на границе, спровоцирует ситуацию, которая заставит Азербайджанскую армию провести зачистку огневых точек и позиций уже на территории противника. А так никаких планов нападения на Армению у Азербайджана нет и никогда не было. Утверждающие это Пашинян, армянские политики, эксперты и блогеры - банальные провокаторы. Все принимаемые азербайджанской стороной меры направлены исключительно на пресечение угроз, которые имеются со стороны Армении. А они реально имеются, что сами армяне доказывают нам ежедневно.

Армении как воздух необходимо спровоцировать Баку на какие-то шаги по другую сторону границы, чтобы привести в действие международные механизмы, которые не работают при антитеррористических операциях на территории самого Азербайджана. Все эти видео с подвозом к границе бронетехники и пушечного мяса - это средство психологического воздействия. Вот только у азербайджанских парней, что стоят на условной границе, закаленные нервы.

Кстати, где-то там неподалеку ведь жмется европейская наблюдательная миссия. Как-то о ней все забыли. Замечает ли она все эти армянские приготовления к масштабной провокации? Ранее миссия уже опровергала заявления азербайджанской стороны о стягивании Арменией военных сил на границу. Европейцы заявили, что они, мол, тут, и ничего там нету, никакой концентрации войск не наблюдается.

Ну-ну...

Вот кому стоит беспокоиться о завтрашнем дне, это сепаратистам. Они сделали очень большую, даже стратегическую ошибку, не пропустив продовольственную помощь Красного Полумесяца в Ханкенди. Блокированием аскеранского участка дороги они убили миф о "голоде", а также разозлили азербайджанскую сторону. Последние же "выборы" сделали положение сепаратистской массы и вовсе незавидным.

Но это все наши внутренние дела, их Баку ни с Ереваном, ни с кем другим обсуждать не будет. И подобраться к карабахской теме через истерику о грядущей войне у Пашиняна не получится.