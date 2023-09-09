Россия направляет продовольствие для армян в Карабахе по дороге Агдам-Ханкенди.

Как сообщает Day.Az, об этом сказали в Азербайджанском обществе Красного Полумесяца.

По инициативе правительства России, в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, в целях удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, для доставки посредством дороги Агдам-Аскеран в город Ханкенди продовольственных и непродовольственных товаров со стороны Российского общества Красного Креста, сентября 2023 года, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, в 14:30 1 большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт "Самур" на территорию Азербайджана. В настоящее время этот груз движется в направлении Самур-Баку, Баку-Барда, Агдам и Аскеран.

После того, как груз будет доставлен в конечный пункт назначения, будет предоставлена дополнительная информация.