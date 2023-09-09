МИД Турции осудил проведение т.н. "президентских выборов" сепаратистским режимом в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, в заявлении МИД Турции отмечается, что эти т.н. "выборы" являются новым проявлением попыток легитимизировать сложившуюся в регионе ситуацию, противоречащую международному праву.

"Этот шаг является нарушением международного права, в том числе резолюций Совета Безопасности ООН и принципов ОБСЕ. Мы осуждаем эти т.н. "выборы" и воспринимаем это как попытку подорвать переговоры по установлению мира между Азербайджаном и Арменией. Турция не признает эти т.н. "выборы", которые представляют собой нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Мы призываем ООН и международное сообщество не признавать эти "выборы". Турция поддерживает процесс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и считает, что подписание мирного соглашения в кратчайшие сроки внесет большой вклад в мир и стабильность в регионе", - говорится в заявлении.