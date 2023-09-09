https://news.day.az/politics/1596445.html Азербайджан протянул Армении руку мира, однако вновь столкнулся с агрессией – посол
Азербайджан протянул Армении руку мира, однако вновь столкнулся с агрессией – посол
Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде поделился снимками разрушенного за период армянской оккупации города Физули.
Как сообщает Day.Az, дипломат отметил в своем аккаунте в социальной сети "X" (Twitter), что эти разрушения - дело рук соседней Армении, и доказательств этого бесчисленное множество.
"Несмотря на все это, Азербайджан протянул Армении руку мира. Однако вновь столкнулся с агрессией с ее стороны", - говорится в публикации.
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