https://news.day.az/politics/1596450.html МИД Украины осудил так называемые «выборы» в Карабахе
МИД Украины осудил так называемые «выборы» в Карабахе
Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение 9 сентября в Карабахе так называемых "президентских выборов".
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Украины.
"Проведение этих так называемых "президентских выборов" противоречит нормам и принципам международного права. Украина в очередной раз выражает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно-признанных границах и выступает за урегулирование политико-дипломатическим путем", - говорится в заявлении.
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