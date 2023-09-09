Генсек ОТГ осудил т.н. "президентские выборы" в Карабахе

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев выступил с заявлением, в котором осудил проведение так называемых "президентских выборов", организованных сепаратистским режимом в Карабахе.

Как сообщили Day.Az в ОТГ, генеральный секретарь Организации тюркских государств выразил глубокую обеспокоенность в связи с этой ситуацией.

"Мы решительно осуждаем этот провокационный акт, наносящий ущерб миру и стабильности в регионе, как грубое нарушение международного права, а также Конституции и законов Азербайджана", - сказал Омуралиев.

Он призвал воздерживаться от любых действий, которые могут помешать процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией.

"В то же время мы высоко ценим усилия Азербайджана по реинтеграции армянских жителей Карабахского региона", - сказал Омуралиев.