Панические звонки Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с утра в панике звонит мировым лидерам.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, очередь дошла и до премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

С Гарибашвили Пашинян также обсудил "напряженную ситуацию в регионе".

Напомним, что ранее армянский премьер переговорил с Эмманюэлем Макроном, Олафом Шольцем, Энтони Блинкеном и Ибрахимом Раиси.

Во время всех телефонных разговоров обсуждалась последние события на Южном Кавказе.