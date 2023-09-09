https://news.day.az/politics/1596462.html Панические звонки Пашиняна - очередь дошла до Гарибашвили
Панические звонки Пашиняна - очередь дошла до Гарибашвили
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с утра в панике звонит мировым лидерам.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, очередь дошла и до премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
С Гарибашвили Пашинян также обсудил "напряженную ситуацию в регионе".
Напомним, что ранее армянский премьер переговорил с Эмманюэлем Макроном, Олафом Шольцем, Энтони Блинкеном и Ибрахимом Раиси.
Во время всех телефонных разговоров обсуждалась последние события на Южном Кавказе.
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