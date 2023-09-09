Милли Меджлис обратился с открытым письмом в комитет по международным отношениям Сената США

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям направил открытое письмо комитету Сената США по международным отношениям в связи со слушаниями, которые пройдут в этом комитете, по Карабаху.

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