https://news.day.az/politics/1596469.html Милли Меджлис обратился с открытым письмом в комитет по международным отношениям Сената США
Милли Меджлис обратился с открытым письмом в комитет по международным отношениям Сената США
Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям направил открытое письмо комитету Сената США по международным отношениям в связи со слушаниями, которые пройдут в этом комитете, по Карабаху.
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