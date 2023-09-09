Республика Молдова не признает так называемые "президентские выборы" в Карабахе как противоречащие нормам и фундаментальным принципам международного права.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Молдовы, сообщает Day.Az.

"МИД Молдовы еще раз подчеркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.