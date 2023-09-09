https://news.day.az/politics/1596476.html Молдова не признает так называемые "президентские выборы" в Карабахе
Молдова не признает так называемые "президентские выборы" в Карабахе
Республика Молдова не признает так называемые "президентские выборы" в Карабахе как противоречащие нормам и фундаментальным принципам международного права.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Молдовы, сообщает Day.Az.
"МИД Молдовы еще раз подчеркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.
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