Незаконная деятельность под названием "президентские выборы" т.н. режима в Карабахе - это удар по процессу нормализации в регионе

Незаконная деятельность под названием "президентские выборы" так называемого режима в Карабахском регионе Азербайджана, проведенная 9 сентября, является грубым нарушением Конституции, законов Азербайджанской Республики и норм и принципов международного права.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

Министр отметил, что этот шаг наносит серьезный удар по усилиям по нормализации отношений в регионе и процессу реинтеграции армянского населения.

Глава МИД подчеркнул необходимость безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуска так называемого режима. Министр призвал решительно осудить в соответствии с обязательствами, вытекающими из международного права, эту незаконную деятельность, проводимую на территории Азербайджана под названием "выборы".