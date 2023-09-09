Предотвращена очередная попытка армян прорыть окопы в Физулинском направлении

9 сентября около 17:25 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в Физулинском направлении, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате мер, принятых подразделениями нашей армии, работа была остановлена", - сообщили в ведомстве.