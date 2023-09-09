В Азербайджане состоялся очередной выпуск «Базового курса морских коммандос»

В ВМС Азербайджана состоялась церемония, посвященная очередному выпуску "Базового курса морских коммандос", сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На церемонии сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и сынов Родины, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении Военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Поприветствовав выпускников курса, командующий Военно-Морскими Силами вице-адмирал Субхан Бекиров передал им поздравления руководства Министерства обороны.

Было отмечено, что Военно-Морские Силы, входящие в состав армии Азербайджана, постоянно развивают свою деятельность совместно с другими видами войск для предотвращения угроз безопасности нашей республики, обеспечения надежной охраны, поддержания благоприятного оперативного режима и выполнения других задач в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Выпускники "Базового курса морских коммандос" пообещали оправдать оказанное им высокое доверие служебной деятельностью.

После вручения сертификатов выпускникам, были награждены отличники курса, а также группа инструкторов, отличившихся в организации и проведении курса.

Церемония, посвященная выпуску "Базового курса морских коммандос", завершилась торжественным шествием личного состава.