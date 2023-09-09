Так называемые "выборы" в Карабахе направлены против территориальной целостности Азербайджана

Проведение так называемых "президентских выборов" сепаратистским режимом в Карабахе неприемлемо и создает предпосылки для дальнейшей эскалации в регионе.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Гусейнов.

"Вся ответственность за возникшую напряженность и возможную новую эскалацию лежит на Армении. Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, сепаратистские силы, незаконные армянские вооруженные формирования должны были быть выведены с территории Карабаха. Однако вместо выполнения своих обязательств Армения наращивает поддержку сепаратистов. С другой стороны, Армения прибегает к провокациям на условной границе с Азербайджаном, стягивая туда живую силу и военную технику. Как видно, Армения не хочет мира, а готовится к новым крупным военным провокациям, при этом имитируя свое участие в мирных переговорах", - сказал депутат.

Гусейнов подчеркнул, что Азербайджан выступает за установление устойчивого мира в регионе и выполняет все свои обязательства, инициировал подписание мирного договора и представил армянской стороне принципы, связанные с этим. "Армения же говорит одно, а делает совсем другое, что еще раз показывает ее истинную сущность, двуличие и лицемерие премьер-министра Никола Пашиняна. Покровители Армении также "постарались" для того, чтобы ситуация достигла этого предела. Таким образом они пытаются оказать давление на Азербайджан. Однако эти их попытки обречены на провал, так как Азербайджан никогда не отступит от своей решительной и справедливой позиции", - добавил депутат.