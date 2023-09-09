Слепота, двойные стандарты и двуличие

Автор: Мехти Ахмедзаде

9 сентября сепаратисты решили вопреки логике прыгнуть в пропасть и выбрали очередного т.н. "президента" в ЗВО РМК, что неприемлемо и создает предпосылки для дальнейшей эскалации в регионе. Подобная незаконная деятельность является грубым нарушением Конституции, законов Азербайджанской Республики и норм и принципов международного права. В Баку не раз предупреждали армянскую сторону о том, что такие игры не будут иметь для нее положительных результатов.

МИД Азербайджана незамедлительно распространило заявлением, в котором призвало международное сообщество решительно осудить эти так называемые "выборы" в Карабахе. Первым откликнусь ОТГ, в том числе Турция, Украина, Молдова. Все они заявили о том, что не признают сепаратистский режим и поддерживают территориальную целостность нашей страны.

Было еще одно заявление - от Евросоюза, заявивший, что отвергает так называемые "выборы", а также "конституционные" и "правовые рамки", в которых они проводились. Был также призыв к диалогу между армянскими жителями Карабаха и представителями Азербайджана. Но тут есть одно "но".

Во второй части этого заявления, ЕС посоветовал армянскому меньшинству в Карабахе сплотиться вокруг "де-факто лидерства" для начала вышеупомянутого диалога и выразил поддержку этому процессу.

Как видим Запад в очередной раз применяет политику двойных стандартов по отношению к Азербайджану. Вместо того чтобы заявить сепаратистам, что лидерство одно - и это Баку, ЕС дает бандитам возможность укрепить под собой почву для дальнейших провокаций и сохранения статуса-кво для продолжения оккупационной политики, что совершенно отчетливо говорит о том, что армянская сторона совсем не заинтересована в мирном процессе а, наоборот, готова любыми провокациями обострять ситуацию.

Стоит отметить, что когда речь заходит о сепаратизме в других странах Евросоюз выражается предельно четко, осуждая любую незаконную деятельность и незамедлительно вводя санкции. Пример - оккупированные территории Украины. Какой была реакция коллективного Запада?

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано опубликовал твит с осуждением так называемых "выборов" в "региональные думы" и муниципальные советы", которые проводятся украинских территориях.

Цитата: Псевдовыборы являются очередным грубым нарушением международного права и суверенитета Украины. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск - всё это Украина!

Стано также пообещал, что причастные к проведению этих "выборов" будут привлечены к ответственности.

С подобным же заявлением выступил и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что причастные к псевдовыборам на оккупированных территориях Украины рискуют попасть под санкции США и назвал проведение псевдовыборов "пропагандистской мерой", с помощью которой Кремль хочет усилить свои незаконные претензии на оккупированные территории.

"Соединенные Штаты никогда не признают претензий РФ на какую-либо суверенную территорию Украины, и мы напоминаем лицам, которые могут поддержать российские фиктивные выборы в Украине, в том числе путем участия в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут попасть под санкции и визовые ограничения", - сказал госсекретарь.

Штаты, отметим, до сих пор молчат по поводу цирка в Ханкенди. Пока не было ни единого слова. По логике вещей, Блинкен обязан сказать точно то же самое по отношению к "выборам" в Ханкенди. Но пока тишина. Можно ли молчание оценить в качестве двойных стандартов? Несомненно.

Когда речь заходит о территориях Азербайджана, Запад внезапно становится немым, слепым, косым...каким угодно. Там не хотят говорить о том, что незаконная деятельность так называемого режима, созданного в Карабахском регионе Азербайджанской Республики в период оккупации Арменией, под названием "президентские выборы" является грубым нарушением Конституции, законов Азербайджанской Республики, норм и принципов международного права.

Не введут немедленные санкции против Армении и не скажут, что легитимной основой выражения политической воли посредством выборов на территории Азербайджанской Республики являются только Конституция и законы Азербайджанской Республики.

Но нас это, впрочем, не удивляет. Мы сами хорошо знаем с кем имеем дело и владеем всеми необходимыми инструментами, чтобы решить данную проблему без чьей либо помощи. Напротив, понимая силу современного Азербайджана, внешние силы пытаются помешать нашей стране.

Ведь так называемый сепаратистский режим, созданный на азербайджанских территориях, является результатом политики агрессии и этнической чистки, которая длилась почти 30 лет. Шаги, предпринятые этим режимом, созданным на суверенных территориях Азербайджана и стремящимся продолжить свое существование благодаря военной, политической, финансовой и другой поддержке Армении, не имеют юридической силы.

Указанный шаг, являясь еще одним элементом провокационной и опасной деятельности Армении, которая особенно обострилась в последнее время, является серьезным ударом по усилиям по нормализации в регионе и реинтеграции этнических армянских жителей в конституционные рамки Азербайджанской Республики.

Проведение так называемых "выборов" еще раз ясно показывает, что Армения и созданный ею так называемый режим, предпринимающий шаги для сохранения статус-кво, продолжения оккупационной политики, совсем не заинтересованы в мирном процессе и, наоборот, пошли по пути провокаций и обострения ситуации.

Запад не хочет признавать, что Армения должна отказаться от ненужных попыток обмануть свой народ и международное сообщество, положить конец претензиям на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, конструктивно участвовать в процессе нормализации и выполнять свои международные обязательства.

Любой человек разумный понимает, что препятствуя диалогу с этническими армянами, проживающими на суверенной территории Азербайджана, показывает грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджанской Республики, посягательство на суверенитет и территориальную целостность нашей страны. А Баку будет решительно пресекать угрозы своему суверенитету и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочное и полное выведение армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуск так называемого режима. Азербайджан продолжит призывать всех членов международного сообщества в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из международного права, дать правильную политическую оценку шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принять действенные меры, чтобы удержать Армению от шагов, ставящих под угрозу хрупкие усилия по нормализации в регионе, решительно осудить незаконную деятельность, называемую "выборами".

И никакие двойные стандарты нас не остановят. Правда, в конечном итоге, на нашей стороне.