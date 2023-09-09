Азербайджан одержал очередную стратегическую победу: заработал маршрут Агдам-Ханкенди. Налаживание поставок по этой дороге было условием для расширения потока по Лачинской дороге, которое выдвинул Президент Ильхам Алиев. События последних дней показали: условия Президента Ильхама Алиева не обсуждаются, а исполняются. Другие варианты нереальны.

9 сентября Россия направила продовольствие для армян в Карабахе по дороге Агдам-Ханкенди. Как сказали в Азербайджанском обществе Красного Полумесяца, по инициативе правительства России, в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, в целях удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, для доставки посредством дороги Агдам-Аскеран в город Ханкенди продовольственных и непродовольственных товаров со стороны Российского общества Красного Креста, сентября 2023 года, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. В 14:30 большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт "Самур" на территорию Азербайджана и направился в сторону Агдама.

Услышав об этом сепаратисты, конечно же, подняли панику, заявляя, что не будут принимать никакие грузы и ни от кого. Особенно упорно разглагольствовали армяне об этом в соцсетях. Однако, как стало позже известно, груз все-таки будет пропущен из Агдама в Ханкенди.

Естественно, что говоря об этом, армянская сторона продолжала рассеивать лживую информацию о "блокаде" и "гуманитарном кризисе", но по факту, чтобы они сейчас ни говорили, как бы ни пытались себя оправдать, открытие Агдамского маршрута уже решенный вопрос. Въезд фуры Российского Общества Красного Креста в Агдам и далее Аскеран будет обеспечен завтра и это очередная наша стратегическая победа, поскольку Азербайджан настаивал на том, чтобы грузы шли через его территорию, а не из Армении.

Этому противились многие страны, начиная с Армении, пытаясь вмешаться во внутренние дела нашей страны. Все эти попытки оказались безуспешными и Баку добился своего.

Между тем, сепаратисты утверждают, что "достигнута некая договоренность о том, что по Лачинской дороге будут разрешены перевозки гуманитарных грузов при посредничестве Красного Креста и РМК".

Но стоит напомнить, что открытие Лачинской дороги для грузов МККК возможно только одновременно с тем, как грузы МККК пойдут по Агдамскому маршруту. Но при этом нельзя забывать, что на Лачинской дороге действует таможенно-правовой режим Азербайджана, со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, открытие Агдамского маршрута не отменяет требований Баку по немедленному самороспуску незаконного режима, поддерживаемого и финансируемого Арменией, и вывода из Азербайджана всех армянских вооруженных формирований, находящихся в ЗВО РМК в Карабахе.