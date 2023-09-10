Все идет по плану Азербайджана: армянский хор "дал петуха"

Автор: Акпер Гасанов

Я вот хочу посмотреть на то, как завтра будут прятать взгляд, опускать голову все те армяне, которые верещали, что гуманитарные грузы в Ханкенди должны доставляться только через Лачин. Ведь уже известно, что грузовой автомобиль, отправленный российским обществом Красного Креста, с продовольствием для карабахских армян, доставит это самое продовольствие через Агдам.

Там все четко было расписано. Автомобиль пересек пункт пропуска "Самур" и движется по маршруту Самур-Баку, Баку-Барда, потом добрался до Агдама и завтра утром он въедет в Ханкенди. Все это произошло в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между азербайджанским обществом Красного Полумесяца и российским обществом Красного Креста. Провокации армянской стороны в очередной раз накрылись медным тазом.

И те, кто все это время рвал на груди и на иных частях тела волосы, кто возводил преграды, кто едва ли не минировал все вокруг - все они вынуждены будут предпринять манёвр, который российская пропагандистка армянского происхождения Марго Симоньян назвала "дать заднюю". Можно, впрочем, применить и иное сравнение - они слижут собственный плевок на пол.

Безусловно, такое развитие событий является очередной победой Баку, поскольку Азербайджан настаивал на том, чтобы грузы шли через его территорию, а не из Армении, хотя этому противились многие страны. Это была не только РА, но и ее новые кураторы. Они теперь с грустью будут наблюдать за своим очередным фиаско, но это уже их, лузеров, проблемы и традиции.

Мы же констатируем, что провалилась очередная попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана. А еще мы показали всему миру, что при всем кажущемся богатстве выбора, альтернативы согласию на то, что события будут развиваться по сценарию Азербайджана, просто нет. Большой привет в этой связи президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Всем иным кураторам РА тоже, но ему в первую очередь.

"Дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди готова, функционирует и открыта для доставки всех необходимых товаров", - написал совсем недавно помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети "Х" (ранее твиттер), отметив, что Агдам находится на расстоянии 23 км от Ханкенди.

Подстрекаемые Рубеном Варданяном и прочими мутильщиками карабахские армяне тогда закатили истерику. Мол, не пропустим ничего, идущее через Агдам. В реальности же, пропустят. Сначала автомобиль, отправленный российским обществом Красного Креста, а позже и груз азербайджанского общества Красного Полумесяца. А про тех, кто верещал, что ничего азербайджанского в Ханкенди никогда не попадет, банально забудут.

При таком развитии событий, Азербайджан, как ранее и обещал, может согласиться на пропуск в Ханкенди и грузов, что стоят у ППП "Лачин", если они не испортились за время пребывания у условной азербайджано-армянской границы. Так что, все произойдет так, как и настаивали в Баку - открытие Лачинской дороги для грузов МККК возможно только одновременно с тем, как грузы МККК пойдут по Агдамскому маршруту.

Но при этом нельзя забывать, что на Лачинской дороге действует таможенно-правовой режим Азербайджана, со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, открытие Агдамского маршрута не отменяет требований Баку по немедленному самороспуску незаконного режима, поддерживаемого и финансируемого Арменией, и вывода из Азербайджана всех армянских вооруженных формирований, находящихся в ЗВО РМК в Карабахе.

Уверен, что и эти требования официального Баку будут удовлетворены. Как - это уже чисто технический вопрос. Важнее тут то, что коллективный ор мирового армянства и армии нанятых ими "адвокатов" из числа ангажированных политиков во Франции и США, а также в иных странах мира, оказался бесполезным. Этот хор "дал петуха". Гальского ли иного - это уже кому как нравится. А Азербайджан реализует одну свою задачу за другой. Не спеша, спокойно и улыбаясь, глядя на то, как армянская сторона раз за разом слизывает свои же плевки на пол.