Секретариат ТюркПА осудил так называемые «выборы» в Карабахе

Секретариат Парламентской ассамблеи тюркских государств решительно осуждает так называемые "выборы", организованные 9 сентября 2023 года незаконным режимом, созданным Арменией в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, сообщает Day.Az.

"Это грубое нарушение норм и принципов международного права, а также Конституции и законодательства Азербайджанской Республики.

Данный провокационный шаг является ударом по усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе, реинтеграции армянских жителей Карабаха в конституционные рамки Азербайджанской Республики.

Подтверждая свою решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ братского Азербайджана, Секретариат ТюркПА призывает воздерживаться от любых шагов, которые могут поставить под угрозу усилия по нормализации ситуации в регионе", - говорится в заявлении.