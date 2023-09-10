Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачине

9 сентября, около 23:40, подразделения ВС Армении несколько раз обстреляли со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Сайбали Гаракилсинского района, позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.