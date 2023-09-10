https://news.day.az/politics/1596534.html В Баку опровергли дезинформацию армянской стороны
В Баку опровергли дезинформацию армянской стороны
Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии 9 сентября около 22:50 позиций подразделений ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли, не соответствует действительности, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении", - сообщили в ведомстве.
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