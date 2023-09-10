В Баку опровергли дезинформацию армянской стороны

Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии 9 сентября около 22:50 позиций подразделений ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли, не соответствует действительности, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении", - сообщили в ведомстве.