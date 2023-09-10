https://news.day.az/politics/1596536.html Пакистан осуждает проведение так называемых «выборов» в Карабахе
Пакистан осуждает проведение так называемых «выборов» в Карабахе
Пакистан осуждает проведение так называемых "выборов" в Карабахе.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балоч.
"Пакистан считает Карабах суверенной территорией Азербайджанской Республики, и любая попытка незаконно установленного режима провести так называемые "выборы" является предосудительной с юридической и моральной точки зрения. Такая попытка также является грубым нарушением Устава ООН и принципов действующего международного права", - говорится в заявлении.
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