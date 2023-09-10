Открывается маршрут Агдам-Ханкенди

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

Армения играет с огнем. Если бы это было не так, то Никол Пашинян и его команда, пытавшиеся вести себя как "хозяева" на условных границах с Азербайджаном и в зонах временного контроля российских миротворческих сил на территориях Азербайджана, не допустили бы заявлений и выступлений против Азербайджана, основанных на агрессии, а тем более не позволили бы вооруженным формированиям сепаратистского режима устраивать провокации в направлении позиций азербайджанской армии.

Но ситуация с каждым днем ​​становится все более критической. Так, официальный Ереван, который до сих пор не отказался оказать финансовую, политическую и военную помощь сепаратистам, проводившим на днях так называемые "президентские выборы", на словах заявляет, что готов к миру с Азербайджаном и признает территориальную целостность Азербайджана, но на деле занимает совершенно иную позицию, и не может скрыть, что считает сепаратизм приоритетом для себя.

Но Пашинян также хорошо понимает, что терпение Баку на исходе. Осознавая сей факт, вчера премьер-министр Армении спешно позвонил президентам и политическим лидерам многих стран, как и 3 года назад - во время 44-дневной войны - чтобы заявить, что он готов к переговорам с Азербайджаном. Да, официальный Ереван по-прежнему верен своей прошлой политической позиции в отношении Азербайджана.

Премьер-министр Армении, как и во времена Второй Карабахской войны, побеспокоил по телефону нескольких глав государств и пожаловался на Азербайджан. Среди лидеров, которым позвонил Пашинян, был премьер-министр соседней Грузии Ираклий Гарибашвили. Пашинян сказал Гарибашвили то же, что и другим лидерам: "Я готов к переговорам с Президентом Азербайджана".

Ираклий Гарибашвили уже больше года подчеркивает, что Грузия может стать посредником между Азербайджаном и Арменией. С этой целью он несколько раз посетил Баку и Ереван. Хотя Президент Ильхам Алиев положительно оценил посредничество Грузии, Никол Пашинян не сказал ничего конкретного Ираклию Гарибашвили. Вместо того, чтобы просить Макрона о помощи, можно было бы встретиться в Грузии.

Действительно, ситуация накаляется как в Карабахе, так и на условной границе с Арменией. Риск эскалации возможен в любой момент. Причина всего этого - не что иное, как затягивание подписания мирного договора и попытка выиграть время. Одна из главных целей Армении - убрать ППП "Лачин", наличие которого является законным правом Азербайджана. Хотя официальный Баку неоднократно подтверждал, что карабахским армянам не грозит гуманитарная катастрофа, даже на уровне Совета Безопасности ООН.

Однако Армения и сепаратисты, которых она изо всех сил финансирует, скоро выдохнутся. Несмотря на различные провокации, официальному Еревану ничего не остается, как отступить перед давлением и требованиями Баку. Позиция Азербайджана ясна и понятна всем. Официальный Баку поставил Еревану в качестве одного из главных условий вывод незаконных армянских вооруженных формирований с территорий Азербайджана, что также предусмотрено трехсторонним заявлением от 10 ноября.

Азербайджан постепенно достигает своей цели. Для официального Баку, который в одиночку противостоял давлению, создал ППП "Лачин", теперь дело нескольких часов добиться использования дороги Агдам-Ханкенди в целях доставки продовольствия карабахским армянам. Азербайджан, который умеет преодолевать трудности, боролся с несправедливостью и не отступил от проявления решимости, способен справиться с дальнейшими трудностями так же, как и в последние 3 года.

И Армения, и ее покровители прекрасно понимают, что международное право вполне позволяет Азербайджану обеспечить свой суверенитет и территориальную целостность и полностью очистить свою территорию от сепаратистов.

Незаконная деятельность режима, созданного в результате оккупации Арменией в Карабахском регионе Азербайджана, а также так называемые "президентские выборы", ни что иное, как грубое нарушение конституции Азербайджанской Республики, законов, норм и принципов международного права. У Азербайджана есть как военная мощь, так и политическое и юридическое право устранить это нарушение и оперативно вмешаться в процесс.

Автоколонна с продовольствием, отправленная из Баку Обществом Красного Полумесяца Азербайджана (AzQAC) для удовлетворения нужд армянских жителей, проживающих в Карабахе, уже 13-й день находится на дороге Агдам-Ханкенди. Грузовики с 40 тоннами муки с 29 августа ждут на дороге Агдам-Ханкенди перед постом российских миротворцев. Сотрудники и волонтеры AzQAC ночуют в палатках, установленных на территории. Уже неоднократно заявлялось, что они останутся здесь до тех пор, пока армянским жителям Ханкенди не будут доставлены партии продовольствия.

Сепаратистский режим, изначально отказавшийся от помощи российских миротворцев в доставке продовольственного груза, отправленного Азербайджаном, не смог продолжать сопротивление до конца. Таким образом, можно сказать, что получен положительный ответ на доставку продовольственного груза лицам армянского происхождения. Давление Азербайджана приносит свои плоды. Можно считать, что вопрос открытия Агдамского маршрута уже во многом решен. Сегодня будет обеспечен въезд грузовика Российского Общества Красного Креста в Агдам, а оттуда в Аскеран, что является очень важным фактором, показывающим, что Азербайджан в очередной раз достиг своей цели.

Это можно назвать очередной победой Баку. Потому что Азербайджан настаивал на том, чтобы грузы проходили через его территорию, а не через Армению, хотя многие страны, начиная с Армении, выступали против этого и пытались вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Принятие таким образом окончательного решения, достижение соглашения является еще одним успешным шагом Азербайджана на политическом поле.

Открытие Лачинской дороги для грузов МККК возможно только одновременно с прохождением грузов МККК по Агдамскому маршруту. На этом процесс не заканчивается. Армянская сторона должна осознавать то, что открытие Агдамского маршрута не отменяет требований Баку о немедленной ликвидации незаконного режима, поддерживаемого и финансируемого Арменией, а также вывода незаконных вооруженных формирований с территории Азербайджана. Отныне официальный Ереван должен проявлять больше внимания к требованиям Баку. В противном случае Баку сам решит, что и как делать.