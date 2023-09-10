Организация исламского сотрудничества (ОИС) призывает международное сообщество не признавать т.н. "выборы" в Карабахе, передает в воскресенье Day.Az.

"Так называемые "выборы", проведенные в Карабахском регионе Азербайджана, противоречат международному праву. Этот шаг является грубым нарушением международного права, в том числе резолюций Совета Безопасности ООН, резолюций ОИС и принципов ОБСЕ.

Генеральный секретариат ОИС рассматривает эти так называемые "выборы" как шаг, направленный на подрыв переговоров.

Генеральный секретариат ОИС не признает эти нелегитимные т.н. "выборы", которые представляют собой нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Он призывает ООН и международное сообщество не признавать эти т.н. "выборы" и принять эффективные меры, чтобы помешать Армении предпринять шаги, которые ставят под угрозу хрупкие усилия по нормализации ситуации в регионе. ОИС, которая поддерживает процесс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, считает, что подписание прочного мирного соглашения в ближайшее время внесет большой вклад в мир и стабильность в регионе", - говорится в заявлении организации.