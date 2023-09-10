Великобритания не признает т.н. «президентские выборы» в Карабахе

Великобритания не признает так называемые "президентские выборы", проведенные 9 сентября в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в своей публикации в социальной сети X чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд.

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, подчеркивая важность принципов и норм международного права", - сказал посол.

Ранее министерства иностранных дел Турции, Украины, Пакистана, Молдовы, а также различные международные организации осудили так называемые "президентские выборы", проведенные сепаратистским режимом на суверенных азербайджанских территориях.

МИД Азербайджана призвал международное сообщество решительно осудить эти "выборы", отметив, что "проведение так называемых "выборов" еще раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявшие шаги для сохранения статуса quo и продолжают свою оккупационную политику, не особо заинтересованы в мирном процессе, и, наоборот, встали на путь провокаций и эскалации ситуации.