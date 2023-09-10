Предотвращена попытка армян прорыть окопы в Физулинском направлении

9 сентября примерно в 09:45 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в Физулинском направлении, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате мер, принятых подразделениями нашей армии, проводимые работы были остановлены", - сообщили в ведомстве.